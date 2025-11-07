Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
Fenerbahçe Kulübü, Viktoria Plzen maçının ardından son saniyelerde verilmeyen penaltı pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaşıp, maçın hakemi Allard Lindhout'a göndermede bulundu.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
- Maçın 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın pozisyonunda VAR incelemesi sonrası hakem Allard Lindhout penaltı vermedi.
- Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı, 'Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin' şeklinde bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılırken maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu gündeme damga vurdu.
SON ANLARDA PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Plzenli savunmacı Dweh'in çekmesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Ancak Hollandalı hakem Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi. Kısa bir süre sonra VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı gerekçesiyle Lindhout'u pozisyonu izlemeye davet etti.
HAKEM PENALTIYI VERMEDİ
Pozisyonu ekrandan izleyen Lindhout, penaltı kararı çıkarmadı. Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet uzun süre itirazda bulundu. Bu sırada Fred, tepkisini sert şekilde dile getirdiği için sarı kart gördü.
FUTBOLCULARDAN TEPKİ
Maç sonunda Fenerbahçeli oyuncular karara tepki gösterdi. Ederson, "Son pozisyon penaltıydı, hakemin kararını anlayamadım." derken, Milan Skriniar ise, "Gördüğüm kadarıyla net penaltıydı. Hakem bana Jhon'un önce faul yaptığını söyledi." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ardından sosyal medyada hakem kararını sert şekilde eleştirdi.