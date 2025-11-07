Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılırken maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu gündeme damga vurdu.

SON ANLARDA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, Plzenli savunmacı Dweh'in çekmesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Ancak Hollandalı hakem Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi. Kısa bir süre sonra VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı gerekçesiyle Lindhout'u pozisyonu izlemeye davet etti.

HAKEM PENALTIYI VERMEDİ

Pozisyonu ekrandan izleyen Lindhout, penaltı kararı çıkarmadı. Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet uzun süre itirazda bulundu. Bu sırada Fred, tepkisini sert şekilde dile getirdiği için sarı kart gördü.

FUTBOLCULARDAN TEPKİ

Maç sonunda Fenerbahçeli oyuncular karara tepki gösterdi. Ederson, "Son pozisyon penaltıydı, hakemin kararını anlayamadım." derken, Milan Skriniar ise, "Gördüğüm kadarıyla net penaltıydı. Hakem bana Jhon'un önce faul yaptığını söyledi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadeleri yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın ardından sosyal medyada hakem kararını sert şekilde eleştirdi.

İşte o paylaşım;