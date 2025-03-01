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Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi. Pekin, yaptığı yazılı açıklamada "Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü? Bu durum adil mi?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pekin yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

"MAÇI TARAFSIZ YÖNETMESİ MÜMKÜN MÜ?

İşte Pekin'in o açıklaması;

"Ligimizde yakın dönemde "En büyük Galatasaray" nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem,

Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan "Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk." itirafları karşısında, bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

BU SEZON GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN 2'ŞER MAÇINI YÖNETTİ

Hakem Cihan Aydın, bu sezon Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de 2 maçını yönetti. Cihan Aydın'ın görev aldığı maçlarda Galatasaray 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise Cihan Aydın'ın yönettiği 2 maçı da kazandı.

  • 4. hafta: Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
  • 7. hafta: Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe
  • 20. hafta: Hatayspor 1-1 Galatasaray
  • 23. hafta: Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

NE OLMUŞTU?

Hakem Cihan Aydın'ın geçmiş TFF toplantısına "En büyük GS Mira Aydın" kullanıcı adıyla katılmış olması tepkilere neden olmuştu. Aydın'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçına atanması bu tepkileri yeniden tepkileri alevlendirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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