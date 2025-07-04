Fenerbahçe'den Fikstür Yorumu: '6 Numarayı Çekmediğimiz İçin Seviniyoruz'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, beklediği gibi bir fikstür olduğunu belirterek, "Bir tek sevindiğim husus; 6 numarayı çekmedik. Çünkü 6 numarayı çekseydik bu sefer Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmek zorunda kalacaktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekinin ardından basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Fikstür çekimi bitti. Sizinle çekimden evvel paylaştığım konuyu ve neler doğurabileceğini, kısıtların yanlış olduğunu daha evvel de söylemiştim, çekimden evvel de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Beşiktaş 11. kez ilk yarıda ağırlayacak Galatasaray'ı. Biz 4 mü, 6 mı? Ben de şaşırdım sayılarını, ilk yarı ağırlayacağız. Son 3 yılın hemen hemen benzer bir fikstürü çekildi. Lige ilk çıkan takımlarda herhangi bir farklılık yok. Gene üst üste onlarla karşılaşacağız gözüküyor. Açıkçası fikstür tam benim beklediğim gibi oldu. Bir tek sevindiğim husus; 6 numarayı çekmedik. Çünkü 6 numarayı çekseydik bu sefer Avrupa maçları sonrası deplasmana gitmek zorunda kalacaktık. Bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Umarım adil bir yarış olur. Umarım hakemler verilen görevleri yerine getirirler. Biliyorsunuz MHK'de yeni klasman hakemleri de açıklandı. Ama ne yazık ki ben hala bazı eskileri de görüyorum. İnşallah adil bir lig olur" diye konuştu.

Toplu fotoğraf çekimine katılmamasının hatırlatılması üzerine Belgü, "Yani burada bahsetmek ne kadar doğru onu bilmiyorum ama benim kulübüme, benim başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam" şeklinde konuştu. - İSTANBUL