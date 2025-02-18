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Gelirse yer yerinden oynar: Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi

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Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic'e talip olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin 25 ile 30 milyon euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Bu iddia, attığı gollerle yıldızlaşan Youssef En-Nesyri'nin yüksek bir rakama satılma ihtimalini gündeme getirdi.

Avrupa'da yoluna devam eden ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Son dönemde faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin ön plana çıkan sarı-lacivertliler için İtalya'dan çok konuşulacak forvet transferi iddiası geldi.

FENERBAHÇE, VLAHOVIC İLE İLGİLENİYOR

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Gelecek sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Juventus forması giyen golcü futbolcu Dusan Vlahovic'e dikti. İtalyan ekibinin 25 ile 30 milyon euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den En-Nesyri tahtından edecek transfer hamlesiDusan Vlahovic

JUVENTUS'TAN AYRILABİLİR

Haberde Juventus'un, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü ile sözleşme yenileme sürecine girdiği ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa yol ayrımı kararı alınabileceği yazıldı. Yaz transfer dönemi yaklaştıkça rekabetin kızışacağını bilen Jose Mourinho'nun ise bu transferin bitmesi için bastırmaya başladığı iddia edildi.

EN-NESYRI SATILACAK MI?

İtalyan basının ortaya attığı bu iddia, son dönemde attığı gollerle yıldızını parlatan Youssef En-Nesyri'nin sezon sonunda rekor bir bedelle satılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Faslı golcü, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 23 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sezon başında 19.5 milyon euro bedelle Sevilla'dan transfer edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri'nin takımıyla takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.

Gelirse yer yerinden oynar: Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi

BU SEZON PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, Juventus'ta bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. 1.90'lık santrfor, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ocak 2022'de Fiorentina'dan 83.5 milyon euroya İtalyan ekibine transfer olan Vlahovic'in takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Gelirse yer yerinden oynar: Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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