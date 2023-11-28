Fenerbahçe, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının Ali Koç'un önerisi olduğuna yönelik iddiaları yalanlayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri açıklamasını talep etti.

Fenerbahçe'den resmi açıklama var! Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanmasını Ali Koç mu istedi?

Fenerbahçe, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının başkan Ali Koç'un önerisi olduğuna yönelik iddiaları yalanladığı bir açıklama yaptı.

ALTAYLI, "ALİ KOÇ TALEP ETTİ" DEDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına Ali Koç'un talebi sonrası karar verildiğini söylemişti.

"TFF'NİN GERÇEKLERİ AÇIKLAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir. Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı;

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Y. Koç'un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."