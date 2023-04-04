Fenerbahçe'deki kritik zirve sona erdi! Ali Koç, Jorge Jesus için kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus, kulüp binasında saatler süren bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli hoca, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Süper Lig'in 27. haftasında Kadıkööy'de Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından görevine son verileceği iddia edilmişti. Başkan, Portekizli hoca ile kulüp binasında 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

TAKIMIN BAŞINDA

TRT Spor'daki habere göre; Jorge Jesus, perşembe günü oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak. Portekizli hoca büyük bir ihtimalle sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

DERBİ KAZANAMADI

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 52 puanla hemen Fenebahçe'nin ardında yer alıyor.

SON ŞANS

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda son yılların en kötü Sevilla'sına elenen Fenerbahçe'de lig artık uzak bir hedef olarak gözükyor. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarına teselli vermek istiyor.