Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi iki eksik

Fenerbahçe'de yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Sturm Graz maçı öncesinde Anthony Musaba ağrıları, Ederson ise viral enfeksiyon nedeniyle Sturm Graz maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın TSİ 21.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleye iki önemli oyuncusundan eksik gidecek. Kanarya'da Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un ise viral enfeksiyon sebebiyle kamp kadrosunda bulunmayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı