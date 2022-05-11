Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu - Haberler

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile yorumcu Rıdvan Dilmen, önceki gün Bebek'te buluştu. Boğaz manzarasına karşı kahve içen ikili, yaklaşık 2 saat sohbet ettikten sonra oturdukları mekandan ayrıldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Bebek'te bir mekanda Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ile buluştu.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve başkan Ali Koç ile arası bozuk olan Mesut Özil, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yine formasını giydiği takımın efsane ismi Rıdvan Dilmen ile bir araya gelen futbolcu, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu

2 SAAT BOYUNCA SOHBET ETTİLER

Sezon sonu takımdan gönderilmek istenen ve buna karşılık tüm alacaklarını isteyen Özil'in, Fenerbahçe camiasına yakın Dilmen ile bir araya gelmesi de merak konusu oldu. Amine Gülşe ile evli ve bir çocuk sahibi olan Mesut Özil, ikinci kez baba olacağı yönündeki sorulara teşekkür etmekle yetindi. Ardından Boğaz manzarasında kahve içen ikili, yaklaşık 2 saat boyunca hararetli bir şekilde sohbet etti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Spor, Haberler

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