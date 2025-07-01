Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Türkiye'ye geldi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan yıldız golcüyü yaklaşık 20 kişilik Fenerbahçe taraftarının karşılaması sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi.

JHON DURAN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yeni transferi Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:00'da İstanbul'a indi. Yıldız oyuncu, bu akşam yapılacak olan forma lansmanında taraftarlarının karşısına çıkacak.

KARŞILAMAYA GELEN TARAFTAR SAYISI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Jhon Duran'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılaşmak için bekleyen Sarı-lacivertli taraftarların sayısı gündem oldu. Basın mensuplarının çektiği fotoğraflarda yaklaşık 20 kişilik bir taraftar grubunun Jhon Duran'ı karşılamak için beklediği görüldü. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar 'Dünyaca ünlü golcü geliyor, karşılamaya kimse gitmemiş' yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

John Duran, geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 gol attı. Yıldız isim, Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

febe çünkü küçük takım GALATASARAY gibi şanlı değil

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Çünkü fb taraftarı boş işlerle ilgilenmiyor

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Haber Yorumlarıözkan özsülün:

Fenerbahçe için olağan şeyler sizin gibi görmemişleri oynamıyoruz :))

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Haber YorumlarıCHP Savar:

akşam 8 de gelecek taraftarlar forma lansmanına haberci dünyadan ne haber

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

hep aynı senaryo Türkiyede ?? bu milletin başka işi gücü yokmu ya ??

Yorum Beğen13
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