Fenerbahçe'de Jesus ve Emre Mor'un doğum günü kutlandı - Haberler

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Fenerbahçe'de Jesus ve Emre Mor'un doğum günü kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Jesus ve Emre Mor'un doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.

Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

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