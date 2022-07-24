Fenerbahçe'de Jesus ve Emre Mor'un doğum günü kutlandı Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı. Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı / Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

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