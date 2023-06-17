Fenerbahçe'de hesaplar açıldı! Kulübün toplam borcu 386 milyon euro

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kulübün mali genel kurulunda yaptığı açıklamada toplam borcun 386 milyon euroya düşürüldüğünü açıkladı. Bilecik yaptığı konuşmada, "612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya(9 milyar 997 milyon 766 bin 553 TL) düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur." dedi.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında başkan vekili Erol Bilecik, kulübün mali durumuyla ilgili konuştu.

"ALİ KOÇ OLMASAYDI, BUNU YAPAMAZDIK"

Kulübün borcunu açıklayan Bilecik, "612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya(9 milyar 997 milyon 766 bin 553 TL) düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol kat edemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir." ifadelerini kullandı.

NAKLEN YAYIN GELİRLERİ

Naklen yayın gelirleri için Bilecik, " Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 Milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü. Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 Milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 Milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık." dedi.

FENERIUM GELİRLERİ

Fenerium gelirleyle ilgili Bilecik, "Fenerium, 2021 yılında 217 Milyon TL olan cirosunu 2022 yılında 462 Milyon TL'ye çıkarttı. Tüpraş'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 Milyon, bu yıl da 82 Milyon TL gelir elde edilmiştir. Amatör branşlarda sporcular ve teknik sorumlular, bu sponsorlukla maaşlarını günü güne almışlardır. Yelkende de Doğuş Grubu'na şükranlarımı paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

"OYUNCU SATIŞINDAN KASAMIZA 25 MİLYON EURO GİRDİ"

Bilecik vergi ödemesi için ise, "Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi." dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TABLO DEĞİL"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değinen Bilecik, "Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil." diye konuştu.