Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurula az bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandı.
HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN LİSTESİ
500 imza toplayarak Fenerbahçe başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
İşte Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi:
- Savaş Adalet
- Ali Ferhat Ağmış
- Vedat Bayram
- Kerem Bozyayla
- Celal Can
- Tamer Erbek
- Berkay Erdim
- Aydın Kaya
- Erkan Kaya
- Selim Koray
- Doğan Barış Öztop
- Serkan Sarıyaprak
- Selin Şenay
- Celal Can Uzkan
- Alp Kaan Çetin
- Mahmut Sercan Demirtaş
- Çağdaş Kadakal
- Sinan Hacıoğlu
- Mustafa Tunçdemir
- Hüseyin Burak Yeni
- Burcuhan Yıldıran Kuroğlu