Haberler

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurula az bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN LİSTESİ

500 imza toplayarak Fenerbahçe başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi:

  1. Savaş Adalet
  2. Ali Ferhat Ağmış
  3. Vedat Bayram
  4. Kerem Bozyayla
  5. Celal Can
  6. Tamer Erbek
  7. Berkay Erdim
  8. Aydın Kaya
  9. Erkan Kaya
  10. Selim Koray
  11. Doğan Barış Öztop
  12. Serkan Sarıyaprak
  13. Selin Şenay
  14. Celal Can Uzkan
  15. Alp Kaan Çetin
  16. Mahmut Sercan Demirtaş
  17. Çağdaş Kadakal
  18. Sinan Hacıoğlu
  19. Mustafa Tunçdemir
  20. Hüseyin Burak Yeni
  21. Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt'u, en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi

Ünlü oyuncuyu en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Cengiz ve Djiku'dan sonra Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

Cengiz ve Djiku'dan sonra Fener'den bir yıldızı daha istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.