Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışması ile başladı ve sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanda Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken; Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz özel programlar eşliğinde günü tamamladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Pazar, Spor, Haberler

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