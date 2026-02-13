Fenerbahçe'de Eda Erdem ile tarihi imza atıldı

2008 yılında Fenerbahçe'nin kapısından içeri giren Eda Erdem, sarı-lacivertli kulüple macerasına 2 yıl daha devam ediyor.

EDA ERDEM'DEN 2 YILLIK TARİHİ İMZA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da katılımıyla Eda Erdem için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Başarılı voleybolcu, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Eda Erdem, bu imza ile birlikte Fenerbahçe'de 20. yılını doldurarak emekli olacak.

"FENERBAHÇE BİR ÖMÜRLÜK AİDİYETTİR"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eda Erdem'in kulüp için yalnızca bir kaptan olmadığını ifade ederek, "Kıymetli Eda, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli camiamız, bugün burada bir aidiyetin, bir sadakatin, yıllara yayılan bir emeğe tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda; bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ve kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi.' dedi.

'BU İMZA BİR SON DEĞİL; BIRAKILAN İZDİR'

Sözlerine devam eden Saran, 'Onun hikayesi madalya ve kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi, vazgeçmediği anlarda, 'ben buradayım' dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan imza veda değildir. Fenerbahçe'yi sadece temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Fenerbahçe duruşunun simgesi olarak yaşayacak. Eda, bu camianın gururudur. Bu imza bir son değil; sarı-lacivert bir ömrün sonsuzluğu bırakılan izdir. Eda Erdem, bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. 20. yılını tamamlayacak ve sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Bazı isimler için Fenerbahçe bir dönemlik değil, ömürlük aidiyettir." ifadelerini kullandı.

"SIRTIMDA 20 YIL, BİR ÖMÜR FENERBAHÇE"

Büyük bir gurur yaşadığını belirten Eda Erdem ise, "Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılında bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Son ana kadar aynı inanç ve sorumlulukla mücadele edeceğime söz veriyorum. Sırtımda 20 yıl, bir ömür Fenerbahçe. İyi ki Fenerbahçeliyim." sözlerini sarf etti.

'KIZ ÇOCUKLARINA ROL MODEL OLMAK PAHA BİÇİLEMEZ'

Kariyerinde gurur duyduğu çok fazla an bulunduğunu aktaran Eda Erdem, en çok gurur duyduğu anın ise heykelinin dikilmesi olduğunu ifade etti. Takımına en iyi şekilde hizmet ederek kariyerini tamamlamayı amaçladığını aktaran Eda, şunları kaydetti:

"Olimpiyat madalyası her sporcunun hayalidir ama ben artık kısa süreli planlar yapıyorum. Şu anki hedefim kulübümde kalan tüm kupaları kazanarak bitirmek. Sonrası geldiğinde göreceğiz. Türkiye olarak iddialı bir ekibiz. Ben olsam da olmasam da yürekten söylüyorum bu takım kürsüde olacak. Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez. Spora başlayanlara andan ve oynadığınız oyundan zevk alın demek istiyorum. Hedef belirleyin, kendinize inanıp hiçbir sesi dinlemeyip kendi iç sesinize güvenin. Belki birkaç kere deneyecekler ama gün sonunda o hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Kulübüm bana ne zaman Eda sana şu konuda ihityacımız var derse ben her zaman hazırım. İlk geldiğim sene Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamıştım. Tekrar bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok yakışır, onun için emin adımlarla ilerliyoruz."