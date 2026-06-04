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Fenerbahçe Kulübü başkan adayları, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

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Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yarın Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak. Adayların açıklamaları AA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının konuğu olacak Yıldırım ve Safi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Aziz Yıldırım saat 10.00'da, Hakan Safi ise saat 14.30'da seçime dair soruları yanıtlayacak.

Başkan adaylarının açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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