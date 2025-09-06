Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Yönetim Listesini Teslim Etti
Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimleri öncesinde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na sundu. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.
Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesinde şu isimler yer aldı:
"Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor