Haberler

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp Yönetim Listesini Teslim Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçimleri öncesinde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na sundu. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

"Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt'u, en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi

Ünlü oyuncuyu en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.