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Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında sahasında 99-69 mağlup oldu. Salonda karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka boyunca zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi. Başkan Koç'a yönelik istifa çağrıları Athletic Bilbao maçında başlamıştı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 99-69 gibi farklı bir skorla kaybetti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçeli taraftarların zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yapması karşılaşmaya damga vurdu.

FENERBAHÇE 5. KEZ YENİLDİ

Bu sonucun ardından Monaco 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu. Monaco'da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ PARKEYE SIÇRADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybettiği maça damga vuran başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları yeşil sahaların dışına taşdı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele sırasında Fenerbahçe tribünlerinden zaman zaman "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.

A. BILBAO MAÇINDA YAŞANANLAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, karşılaşma başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 19-17

2. Periyot: 38-43

3. Periyot: 54-72

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4

MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21

Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları çığırından çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

Gelmiş geçmiş en kötü başkanlardan biri olarak yerini ayırdı. Her kula nasip olmaz bu aslında...!

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Haber YorumlarıCeto:

Yaw ali koc nekadar yüzsüzsün

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

istifa artık kaçınılmaz Koç artık taraftarın gözünde karınca bile değil

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Haber YorumlarıOkan Tarcan:

Fenerbahçe tarihiin en başarısız.baskanı bence

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

git artık be yeter be.fenerbahçeyi bitirmeyemi geldin sen

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Şu taraftarı devlete karşı kışkırtmıştınız şimdi hesap size döndü.

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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

daha düne kadar fb taraftarı değilmiydi ali koç a beste yapıo gitme sana muhtacız gözümde nursun muhtacız diyen ne oldu böyle birden fb tüzüğğ galata saray gibi olmadık ça o koltuğu hiç bir başkan bırakmaz

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