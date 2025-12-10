Haberler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann'a konuk olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, önceki 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı. Jhon Duran cezalı, Nelson Semedo ise sakat olduğu için mücadelede yer alamayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla averajla 20. sırada bulunuyor. Brann da 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde dış sahada Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybederken, Viktoria Plzen ile de golsüz berabere kaldı.

Avrupa kupalarında 296. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 296. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 402 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

Kupa 2'de 154. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 153 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 213 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

Jhon Duran cezalı

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. 21 yaşındaki forvet Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 maçta süre aldı.

Norveç takımları ile 3. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Norveç takımlarından sadece Molde ile karşılaştı. Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu grup aşamasında Molde ile eşleşen sarı-lacivertliler, evindeki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, deplasmanda da 2-0'lık skorla kazandı. O dönem iki takım da grubu ilk 2 sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Kanarya, 10 yıl sonra Norveç'te sahaya çıkacak.

Avrupa Ligi golcüleri

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaydettiği 5 golün 3'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Milli futbolcu, Nice ve Stuttgart maçlarında attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın da 1'er golü bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Kart cezalısı Jhon Duran'ın yanı sıra Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Nelson Semedo yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Willy Delajod düdük çalacak

Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Fransız Eric Wattellier oturacak. AVAR'da ise Marc Bollengier yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
