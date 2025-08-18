Fenerbahçe - Benfica Maçını Daniel Siebert Yönetecek

Fenerbahçe - Benfica Maçını Daniel Siebert Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Maçın hakemi Almanya'dan Daniel Siebert olacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Bu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Daniel Schlager olacak.

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da da Johann Pfeifer yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.