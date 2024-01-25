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Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı mağlup etti

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü haftasında Virtus Bologna'yı 88-75 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti. Johnathan Motley 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Olegs Latisevs, Steve Bittner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 5, Wilbekin 15, Guduric 10, Motley 23, Papagiannis 7, Noua 9, Melih Mahmutoğlu, Madar 7, Dorsey 4, Sertaç Şanlı 8

VIRTUS BOLOGNA: Hackett 11, Lundberg 17, Abass 12, Mickey 7, Dunston 4, Cordinier 11, Pajola 7, Zizic 5, Polonara, Lomazs 1

1'İNCİ PERİYOT: 21-25

İLK YARI: 52-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56

5 FAUL: 38.10 Noua ( Fenerbahçe Beko), 37.24 Dunston (Virtus Bologna)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı sahasında 88-75 mağlup ederek 14'üncü galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından İtalyan ekibi ise 8'inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'de 23 sayı 11 ribaund ile oynayan Johnathan Motley, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Marko Guduric, Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Daniel Hackett, Iffe Lundberg, Awudu Abass, Jordan Mickey ve Bryant Dunston'dan oluştu. Karşılıklı isabetlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Bu bölümün ardından Hackett ve Lundberg ile etkili olan İtalyan ekibi, 6-2'lik seri yakalayarak bitime 3.34 kala rakibine molayı aldırdı: 11-15. Periyodun son bölümünde Fenerbahçe, Motley ile pota altında etkili olsa da Bologna ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 21-25.

İkinci periyodun ilk bölümlerinde sayı bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe, bu periyottaki ilk sayılarını bitime 7.50 kala Noua'dan buldu. Yam Madar ve Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 7.27 kala farkı 2'ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 28-30. Molanın ardından Guduric ve Wilbekin ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının bitimine 5.03 kala karşılaşmada uzun bir sürenin ardından öne geçti: 35-33. Periyodun son bölümünde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, Wilbekin'in son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 52-47 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, dört farklı oyuncusundan sayı üreterek periyodun bitimine 6.43 kala farkı çift hanelere kadar çıkardı: 60-49. Bu periyottaki iyi savunmasını son bölüme kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sadece 9 sayı yediği periyodu hücumda ürettiği sayılar sonucunda farkı açarak 71-56 önde tamamladı.

Son periyoda etkili başlayan İtalyan ekibi oldu. Yaklaşık 2.5 dakikada 9-2'lik bir seri yakalayan Bologna, farkı tek hanelere düşürdü: 73-65. Kalan bölümde daha iyi oynayan ve farkı yeniden açan Fenerbahçe, sahadan 88-75 galip ayrıldı.

AMINE NOUA İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekibin hafta içinde kadrosuna kattığı Fransız forvet Amine Noua, takımıyla ilk maçına Virtus Bologna karşısında çıktı. Karşılaşmanın bitimine 1.50 kala 5'inci faulünü alarak oyun dışında kalan Noua, 21 dakika 14 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

SARI-LACİVERTLİ EKİP İKİLİ AVERAJI ELİNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 88-75 mağlup ederek rakibi karşısında ikili averajı da almayı başardı. Sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı deplasmanda 9 sayı farkla 87-79 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasındaki karşılaşmayı 13 sayı farkla 88-75 kazandı. Fenerbahçe, normal sezon tamamlandığında rakibiyle aynı galibiyet-mağlubiyet sayısına sahip olursa İtalyan ekibinin üst basamağında yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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