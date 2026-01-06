Haberler

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u evine eli boş gönderdi

Güncelleme:
EuroLeague 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'u son anlardaki etkili oyunuyla 88-80 yendi.

  • Fenerbahçe Beko, EuroLeague 20. haftasında Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.
  • Maçın ilk çeyreğini Olympiakos 22-18 önde tamamladı.
  • Fenerbahçe Beko, maçın son periyodunda 88-80'lik skorla galibiyete ulaştı.

EuroLeague 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini kendi sahasında 88-80'lik skorla yendi.

İLK ÇEYREĞİ YUNAN EKİBİ ÖNDE BİTİRDİ

Maçın başında öne geçen Olympiakos'un sayılarına Horton Tucker'la cevap vererek oyunda 10-5 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü kısa sürede kaybetti. Donta Hall'un peş peşe basketleriyle oyundan kopmayan Yunan ekibi, Vezenkov'un ürettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde bitirdi.

İLK YARI DENGEDE GİTTİ

Pota altından ve dış atışlardan rahat sayılar bulan Olympiakos 33. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti (29-22). Rakibinin sayılarına karşılık vermekte güçlük çeken sarı-lacivertliler, Horton Tucker'ın çabasıyla farkın açılmasına izin vermedi. Olympiakos'un üst üste iki hatasını değerlendirerek farkı düşürmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'ın turnikesiyle arayı tek sayıya (36-37) kadar kapatsa da bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yunan ekibi soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti.

SON PERİYODA EŞİTLİKLE GİDİLDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda daha rahat sayı bulmayı başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'la skoru eşitledi (43-43). Fenerbahçe Beko bir ara 5 sayı farkla geriye düşse de rakibinin hücumdan eli boş döndüğü anları değerlendirmeyi başardı ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 50-48 öne geçti. Hücumda toparlanan Yunan ekibi kısa sürede skoru tekrar lehine çevirirken sarı-lacivertlilerin basketlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Son dakika içinde önce Melli'nin üç sayısıyla farkı tek sayıya düşüren ev sahibi ekip, Boston'un 6 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle durumu 62-62 yaparak final bölümüne girdi.

SON SÖZÜ FENERBAHÇE BEKO SÖYLEDİ

İki takımın da son derece dikkatli başladığı bölümde Baldwin'in üçlüğüyle skoru 67-66 yapan sarı-lacivertli ekip, peşinden de Boston'la farkı 4'e yükseltti (70-66). Yaptığı etkili savunmayla rakibini dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

