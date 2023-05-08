Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u yenerek EuroLeague Dörtlü Final'e yükselmek istiyor

Turkish Airlines EuroLeague'de Dörtlü Final'e yükselmeyi başaran ilk takım İspanyol ekibi Barcelona oldu. İspanya ekibi, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 3-0 ile geçerek Kaunas'ta düzenlenecek olan Dörtlü Final biletini alan ilk takım oldu. EuroLeague'de diğer 3 Play-Off serisi ise son maça kalmış durumda. Olympiacos-Fenerbahçe eşleşmesinin yanı sıra Real Madrid-Partizan ve As Monaco-Maccabi Tel Aviv eşleşmelerinde de 2-2 eşitlik bulunuyor. Bu iki eşleşmede ise 5'inci ve son maçlar 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, Olympiacos'u eleyip Dörtlü Final bileti alması durumunda EuroLeague Yarı Finali'nde As Monaco-Maccabi Tel Aviv eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.