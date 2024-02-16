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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek finalde A. Efes'in rakibi oldu

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Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68'lik skorla mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Maçın oynandığı salon Karatay Spor ve Kongre Merkezi idi. Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasievicius, Beşiktaş'ın başantrenörü ise Dusan Alimpijevic'ti.

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet'i 99-68'lik skorla mağlup ederek finalde A. Efes'in rakibi oldu.

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe : Sertaç Şanlı 13, Melih Mahmutoğlu 9, Nigel Hayes 8, Emre Ekşioğlu 6, Nick Calathes 1, Johnathan Moltey 23, Şehmus Hazer 2, Scottie Wilbekin 13, Tarık Biberovic 13, Marko Guduric 11

Başantrenör: Sarunas Jasievicius

Beşiktaş: Jonah Mathews 10, Derek Needham 5, Matthew Mitchell 7, Kerem Konan 2, Angel Delgado 3, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 6, Marko Simonovic 19, Samet Yiğitoğlu

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. periyot: 32-8 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 61-28 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 79-46 (Fenerbahçe lehine) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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