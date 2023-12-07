Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Son Saniyede Yenildi
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci haftasında Baskonia'ya deplasmanda son saniyede yenilerek mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 6. mağlubiyetini alırken, Baskonia 7. galibiyetini elde etti.
SALON: Buesa Arena
HAKEMLER: Fernando Rocha, Joseph Bissang, Igor Dragojevic
BASKONIA: Miller-McIntyre 11, Marinkovic 13, Diez, Sedekerskis 2, Kotsar 15, Rogkavopoulos 5, Diop, Howard 28, Mannion 3, Moneke 3
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 3, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 11, Madar 6, Sertaç Şanlı 3, Wilbekin 7, Sestina, Dorsey 9
1'İNCİ PERİYOT: 10-18
İLK YARI: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-55
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Baskonia'ya deplasmanda bitime 7 saniye kala Markus Howard'ın 3 sayılık isabetine engel olamayınca 80-79 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 6'ncı mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 7'inci galibiyetini elde etti.
Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Codi Miller-McIntyre, Vanja Marinkovic, Dani Diez, Tadas Sedekerskis, Maik Kotsar ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu.
Üç sayılık isabetin olmadığı ilk 5 dakikada iki takım da pota altından sayılar üretti. Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 4.26 kala gelen televizyon molasına 2 sayı farkla önde girdi: 8-10. Molanın ardından savunmadaki sertliğini artıran sarı-lacivertli ekip, 8-0 seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 8-18. Son saniyede Howard'ın turnikesi ilk periyodun skorunu belirledi ve bu periyodu Fenerbahçe 18-10 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, hücumda Wilbekin, Pierre ve Hayes-Davis ile sayılar bulunca devrenin bitimine 7.05 kala farkı 15'e kadar çıkardı: 16-31. Bu dakikanın ardından toparlanan Baskonia, 6-0'lık seri yakalayarak farkı tek hanelere indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 22-31. Molanın ardından etkili oyununu sürdüren Baskonia, Howard ve Marinkovic ile sayılar üreterek farkı eritti. Bitime 1.46 kala Kotsar'ın iki sayılık isabetiyle İspanyol ekibi öne geçti: 36-35. Üstünlüğünü kalan bölümde de koruyan Baskonia, soyunma odasına 38-37 önde girdi.
Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe, hücumda Hayes-Davis ile sayılar üretti. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü ev sahibi ekibin 48-47 üstünlüğü ile geçildi. Hücumda Markus Howard'ı durduramayan Fenerbahçe, bu oyuncunun üst üste ürettiği sayılara engel olamasa da hücumda skora tutunmayı başardı. Periyodun bitimine 6 saniye kala Hayes-Davis'in üç sayılık isabetiyle bu periyot ev sahibinin 57-55 üstünlüğü ile bitti.
Son periyoda Dorsey'nin 5 sayısıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, bitime 8.35 kala öne geçti: 59-60. Bu dakikanın ardından 6-0'lık seri ile Baskonia tekrar kontrolü eline geçirdi: 65-60. İki takım da skordan kopmayınca karşılaşmanın son 2 dakikasına ev sahibi ekibin 74-72 üstünlüğü ile girildi. Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe, Dorsey'in bitime 14 saniye kaldığı iki sayılık isabetle öne geçti: 77-79. Bitime 7 saniye kala Howard'a 3 sayılık isabetinde faul yapıldı ve Baskonia öne geçti: 80-79. Howard'ın faul atışını kaçırmasının ardından son hücumda Guduric, 3 sayılık atışta isabet bulamayınca karşılaşmayı Baskonia, 80-79 kazandı.