Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyonluğunu İlan Etti

Türkiye Siogorta Basketbol Süper Ligi finalinde Beşiktaş'ı 84-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 2, toplamda da 12. şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Lig final serisi 5. maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 84-68'lik skorla galip ayrılarak, seriyi 4-1 ve şampiyonluğunu ilan etti. Ligde geçtiğimiz sezon da şampiyon olan Kanarya üst üste 2, toplamda ise 12. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1991 yılında elde ederken, sırasıyla 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarının ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezonu 3 kupayla kapattı

Bu sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius'un öğrencileri, THY Euroleague'de de Fransız ekibi Monaco'yu yenmeyi başardı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde de Beşiktaş ile oynadığı final serisinde rakibine 4-1'lik üstünlük kurarak, sezonun 3. kupasını müzesine götürdü.

Play-off serilerinde 9 galibiyet

Normal sezonu 27 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u 2-1, yarı final serisinde ise Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'lık seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanırken, sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı 94-76, ikinci mücadeleyi de 84-76'lık skorlarla kazanarak rakibin sahasına avantajla gitti. Kanarya, serinin üçüncü maçında deplasmandan 98-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, dördüncü müsabakaya da taraftarı önünde çıkarken 91-87'lik skorla galip gelen Fenerbahçe oldu. Ataşehir'e taşınan seride Jasikevicius'un öğrencileri, 84-68 kazanarak 4. galibiyetine ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Jasikevicius ile 2 sezonda 5. kupa

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki 2. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de basketbolcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aralık 2023'te başantrenör olarak göreve gelen Jasikevicius, geçen sezon hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırmıştı.

49 yaşındaki başantrenör, bu sezon THY Euroleague'de 'Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü' ödülüne layık görüldü. Jasikevicius, kariyeri açısından bu anlamlı sezonda mücadele ettiği kulvarları zirvede tamamladı.

Final serisinin en iyileri

Fenerbahçe'de final serisinde en etkili isimler Wade Baldwin, Khem Birch ve Devon Hall oldu. Baldwin, 5 maçlık seride toplam 69 sayı kaydederken, Birch 56, Devon Hall ise 46 sayılık katkı sağladı. Geride bıraktığımız sezonda Euroleague Final Four'da MVP (En değerli oyuncu) seçilen Nigel Hayes-Davis, final serisinde 46 sayı üretti. - İSTANBUL