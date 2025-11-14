Haberler

Fenerbahçe Beko, Almanya'da Çifte Galibiyetle Dönüyor

Güncelleme:
EuroLeague çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'da iki İsrail takımını mağlup ederek taraftarlarına teşekkür etti. Yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci ve basketbolcu Onuralp Bitim, maçların ardından yaptıkları açıklamalarda başarılı mücadelelerini ve taraftar desteğini vurguladılar.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) çift maç haftasında iki İsrail takımını Almanya'da mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci ve basketbolcu Onuralp Bitim, taraftarlara teşekkür etti.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da önce Maccabi Rapyd'i 84-75, ardından da Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci ve basketbolcu Onuralp Bitim, AA muhabirine birlikte açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun hem Maccabi Rapyd hem de Hapoel IBI karşısında çok iyi mücadeleler ortaya koyduğunu belirten Ciritci, her iki maça da çok iyi hazırlanarak karşılıklarını aldıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu ekibine ve Landshut Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür eden Ciritci, "Burada evimizde gibi hissettik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Olaysız iki maç oynandı. Çok iyi mücadelelerle iki maçı kazandık. Çok mutlu şekilde Türkiye'ye dönüyoruz." ifadelerini kullandı kullandı.

"Beni zor tuttular"

Karşılaşmanın son bölümlerinde Onuralp Bitim'in önce blok yapıp ardından smaçla bitirdiği pozisyona değinen Ciritci, "Ben az kalsın Onuralp'le birlikte atağa kalkacaktım, beni zor tuttular. Gerçekten müthiş bir blok yapıp smaçla bitirdi. Çok mutlu oldum. Bence maçı bitiren pozisyondu. Onuralp bugün harikaydı, daha iyi olacak. Bütün takım harikaydı." diye konuştu.

SAP Garden'ı dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Ciritci, "Bu takım senede 92 maç yapıyor. Tabii ki biz her zaman burada olmaktan dolayı mutluyuz. Şartlar el verirse yine Almanya'da oluruz." açıklamasında bulundu.

Onuralp Bitim: "Herkesin katkısının olduğu bir galibiyet"

Hapoel IBI karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Onuralp Bitim, haftayı 2 galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İsrail ekibi karşısında güzel bir galibiyete imza attıklarını vurgulayan milli basketbolcu, "Biz Fenerbahçeyiz. Son şampiyonuz ve Avrupa'nın en büyük spor kulübüyüz. Bugün taraftarlarımız Münih'i Ataşehir'e çevirdi. Hocamızdan oyuncularımıza, o kadar iyi, o kadar kaliteli, o kadar önemli bir ekip var ki burada, sezonun şu andaki kısmında bir şeyler yeni yeni oturuyor. Ama bizim kesinlikle değerimiz ve hak ettiğimiz, önümüzdeki maçların hepsini kazanmak. Bugün de takıma elime geldiğince yardımcı olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Hapoel IBI karşısındaki kırılma anlarına da değinen Onuralp, şunları söyledi:

"Artık o kadar kaliteli takımlar oynuyor ki, maçların birçok kırılma anı oluyor. Maça nasıl başladığınız çok önemli. Biz maça çok sert bir mücadeleyle başladık. Skor anlamında bir anda iki takım da formunu bulamadı. İki takım da birbirine çok iyi hazırlanmış. Ama bu maçta hocamızın, ekiple birlikte bizi maça hazırlamasıyla biz bir adım öndeydik. Sahadaki bir oyuncu olarak yaptığımız savunma ve hücumdaki düzenlerden bunu hissettim. Bu da iyi oynadığımız bir maçta bize çok iyi bir katkı sağladı. Maçın kırılma anı olarak da üçüncü periyota iyi başlamamızı gösterebilirim. Aynı zamanda son bölümde bütün takımın savunmasıyla gelen, benim blok yapıp sonrasında smaçla biten sayım, Cem abinin de dediği gibi maçın kırıldığı nokta oldu. Gerçekten sadece 12 oyuncu değil, koçtan sağlık ekibine, herkesin katkısının olduğu bir galibiyet oldu bu. Bu pozisyon mutlaka her zaman aklıma gelecek ama umarım aklıma gelmeyecek kadar çok güzel pozisyonlar olur."

Taraftarlara da mesaj gönderen milli basketbolcu, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Hepimiz burada Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz ama aynı zamanda günün sonunda taraftarız. Onları çok seviyoruz. Bizi hem Ataşehir'de hem de dünyanın her yerinde destekliyorlar. Şimdi de evimize döneceğimiz için mutluyuz ama zaten taraftarlarımızın olduğu her yer bizim evimiz oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
