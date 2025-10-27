Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Hakem İddialarına Yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin "Bu gelişmelerden umutluyum, dibi gördük maalesef, biraz daha olaylar çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri çok daha iyi noktalara gidecek." dedi.

Saran, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına dair yoğun gündem yaşandığını belirten Saran, "Dolu dolu bir gündem oldu. Fenerbahçe'nin başından beri iddiaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bütün bu olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. Benim için önemli olan 90 dakika, son derece azimli ve istekli bir takım vardı. Her şeyini ortaya koydu, bütün ekibimiz, yöneticilerimiz herkes kenetlenmiş vaziyetteyiz. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle takımımızla gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik, inşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz." diye konuştu.

Saran, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının futbolcu ve hocayı nasıl etkilendiğiyle ilgili soruya ise "Biz önümüze bakıyoruz, bunların çoğunu biliyorduk, başından beri aynı şeyleri söylüyorduk. Hak yemeyen bir takımız, biz sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takımımız var, dışarda olanlar bizi etkilemiyor, biz önümüze bakıyoruz. Bu yönetimimizin takip edeceği bir şey, futbolcuları ilgilendiren bir konu değil." yanıtını verdi.

Saran, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çıkaranları tebrik ediyorum, üstüne sonuna kadar gideceklerine inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil bunu bir fırsat görüp Türk sporu için, Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum. Bu gelişmelerden umutluyum, dibi gördük maalesef, biraz daha olaylar çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri, çok daha iyi noktalara gidecek. Federasyonumuzu, bu işi ortaya çıkaranları ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum ve sonuna kadar biz de takipçisi olacağız. Ben inanıyorum ki son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Çok önemli bir dönemeç Türk sporu ve Türk futbolu adına. Bu adaletsizlik, bu kokuşmuşluk sona erecek, biz umutluyuz."

Bahis konusunda VAR hakemlerinden de bahsedildiği yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise Saran, "Dedikodular üzerinden hareket etmeyeceğiz her şey yavaş yavaş çıkacak, spekülasyonlara lüzum yok, her şey ortaya çıktıkça konuşuruz." sözleriyle cevapladı.

Taraftar desteğine de değinen Saran "Biz taraftarımızı çok seviyoruz, az sayıda taraftarımız vardı ama nasıl destek verdiğini hepimiz gördük. Çok gururluyuz, Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Az sayıda Fenerli vardı ama 90 dakika çok güzel destek verdiler, böyle devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Saran, hakemin karşılaşmayı "güzel" yönettiğini sözlerine ekledi.