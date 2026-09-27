Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Saran yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimini ibra etmeyeceğini söyledi.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

"Bu salonlar dolmalı ve Fenerbahçe'nin hakları burada konuşulmalıdır. Bugün çok uzun şeyler anlatacağım. Herkes her şeyi bilecek." diyerek konuşmasına başlayan Yıldırım, "Bir sene sonra bırakacağım, dedim. Ben doğru yaptığıma inandığım için ibraymış, mahkemeymiş korkmam. Benim bir tereddütüm yok. 'Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, Avrupa'ya katılacağız.' dedim. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. 'Bu takım yetersiz.' dediler, yeterliymiş. Gerçekleri bizden duyun, biz bir aileyiz. Bu kavgayı da aile içinde yapalım." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran yönetiminin genel sekreteri Orhan Demirel'in açıklamalarına yanıt veren Aziz Yıldırım, "Yahu paraları yemişsiniz. Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin avroya bu oyuncuyu (Youssef En-Nesyri) satın almış. Bonservisinden 6 milyon avro daha kalmış. Nisan ayında taksidi geliyor ve siz bunu ödemiyorsunuz. FIFA'dan haziran ayının 15'inde bize yazı geliyor, biz ödüyoruz. Siz ödemiyorsunuz, ceza geliyor. İlk taksidi biz ödedik. İkinciyi de pazartesi günü vereceğiz. Bu yönetim olarak 6 milyonu biz ödüyoruz. Parayı aldınız, yediniz. Gel buraya erkek gibi 'Biz bu parayı yedik.' de. Niyetimi bozuyorsunuz. Sidiki Cherif'i sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e ve Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon avroya sattık. Gittiği yerde de oynayamıyor. Yüzde 5'i kulüplerin yetiştirme payı, yüzde 10 komisyon veriyoruz, geri kalan paradan da 18 milyon avro daha ödenecek bonservisi var." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, bankalara olan borçlar yüzünden 60 milyon avro faiz ödendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben seneye ne kombine satacağım ne bir şey, gelecek yönetim alsın bunun gelirini. Bizden sonraki yönetim kimse ona 100 milyon kalacak. Arazilerden gelecek para bu. Biz bunu kullanmayacağız. Bak şimdi neler yemişsiniz söyleyeyim. Yusuf (Akçiçek) diye bir oyuncuyu 25 milyon avroya satmışsınız, 13 milyonunu peşin almışsınız, kalan 12 milyonu kırdırmışsınız. Bu sebeple 1 milyon avro faiz ödemişsiniz. 3 milyar 200 milyon liraya bankalara borçlandılar. Benim kurduğum Sportif AŞ ve Futbol AŞ'de sermaye artırımı yaparak bankalara borcu kapattınız. Ali Koç'tan devraldığınız borcu niye söylemiyorsunuz. Szymanski'yi 10 milyona satmışsınız, 4 milyon 300 bin avro peşin almışsınız, 5 milyon 700 bin avroyu kırdırmışsınız. En-Nesyri'nin 6 milyon avro bonservis bedelini ben ödedim. Chobani'den 20 milyon avro aldınız ama 10 milyon avrosu bu senenin, yani bizim yönetim dönemimiz. Bunları üst üste koyunca 141 milyon avroyu yemişsiniz. Ayrıca Ali Bey de bankada size para bırakmış."

10 Haziran'da mazbata alıp göreve başladıklarını anımsatan Yıldırım, "İki önemli konu var. Kante'nin menajeri sürekli arkadaşları ve muhasebeyi arıyor, 3 milyon avro ekstra alacağı olduğunu söylüyor. Biz de böyle bir anlaşma olmadığını söylüyoruz. Adam anlaşmayı gönderdi. Sizin içinizden 2 arkadaş, Kante'yle ilgili bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü ekliyor. Satış için yetki vermişsiniz, biz bunu feshedersek adama 3 milyon avro ödeyeceğinizi söyleyip temmuz başında feshediyorsunuz. Ben görevdeyim, sen nasıl bunu yapıyorsun. İlk şartım bu, ben başkan olarak bu parayı ödemeyeceğim. İkinci konu üniversite. Ben bu üniversiteyi kurmak için 10 sene çalıştım. En son Sayın Cumhurbaşkanımız 'Niye bu kadar istiyorsun?' dedi. Ben de 'Camia istiyor, ben istemiyorum.' dedim. 2018 başı gibiydi çağırdılar Ankara'ya, izin verdiler. Biz ayrıldıktan sonra bu operasyonu durdurdular ve bunu Medicana'ya verdiler. 10 sene kiraya vermişler, şartlar öyleydi. Ama üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Siz sustunuz ve 10 sene daha uzattınız. Niye karşı çıkmadınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında "Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez." ifadelerini kullanan Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. 400 bin avroya imza atmışsınız, bunu savunuyorsunuz. Fenerbahçe'nin malı elden gitmiş. Geldiğimizden bu yana bunu konuşuyoruz. 400 bin avro almak için niye 10 sene bu anlaşmayı uzattınız. Gelin bunu anlatın. Benim başkanlık derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Ufak kızım Yaz, Fenerbahçe marşıyla doğdu. Buradaki amaç Fenerbahçe'ye yapılan yanlışları düzeltmek. Fenerbahçe'nin parası çok. Şu anda kasada 77 milyon avro para var, haberiniz olsun."

Kaynak: AA