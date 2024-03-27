Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul İçin Kongre Üyelerine Çağrıda Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için kongre üyelerine çağrıda bulundu. Koç, "2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, kongre üyelerine çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Koç, "3 Temmuz sürecinden itibaren kulübümüzün her dinamiğiyle maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camia olarak uzun zamandır her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün tanık oluyoruz. Fenerbahçe'ye reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık. Bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynamaya, Türkiye'mizi temsil eden sporcular yetiştirmeye, bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençler geliştirmeye, altyapımızda yüzlerce çocuğumuza yuva olmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçeliyim diyen herkesin bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok"

Olağanüstü genel kurulun ilk gününde salt çoğunluğun sağlanacağından şüphesi olmadığını belirten Ali Koç, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla; Fenerbahçe bunları yaparken, Fenerbahçe'ye karşı yapılan haksızlıkların durmaksızın katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongrelerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Fenerbahçe'mizin tarihinde bir mihenk taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katma değeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız. 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul toplantımız, tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 2. bendi gereğince ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmazsa toplantımız her zaman olduğu gibi bir sonraki haftaya ertelenmek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bugünün ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok. Bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. başkanı olarak siz değerli kongre üyelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle olağanüstü genel kurulumuzun ilk günü olan 2 Nisan'da salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim. 'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title