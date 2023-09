Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel heykel dikileceğini açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan Fenerbahçeli sporculara dikkat çekerek, elde ettiği başarılardan dolayı kaptan Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini söyledi.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda açıklamalarda bulundu. Tarihi bir güne tanıklık edeceklerini belirten Koç, "Birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi biraz sıkboğaz ettik mesajlarımızla. 65 bin katılımcı var. Locaları açtım. Dolar dolmaz da üst tribünleri açacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Bazen görüyor bazen görmeyebiliyorsunuz çünkü Fenerbahçe ismi kullanılmıyor ama amatör branşlarda her yerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli hem 800 metre hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kota aldı ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman medyada Fenerbahçe sporcusu kullanılmıyor. Üzüntüyle karşılıyoruz tepkimizi de koyduk. Filenin Sultanları'na da değinmek istiyorum. Geleneksel rakiplerimiz arasında amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe kaldı. Bunu yapmanın kolay olmadığını bugünün şartlarında biliyorsunuz. Filenin Sultanları'nı bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya'da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın en önemli oyuncusu Fenerbahçe sporcularıdır. Filenin Sultanları'nı kutlarken ayrı parantez kaptan Eda'ya, savunma bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargas'ımıza ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Ülkemizi, Fenerbahçe'yi müthiş şekilde temsil ettiler. Yönetim toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor, şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Kulübü bir spor kulübüdür" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe tarihi boyuncu hep devletinin ve milletinin yanında olmuştur"

Konuşmasında Tüzük değişikliği ile ilgili bilgiler de veren Başkan Koç, "Fenerbahçe kulübü, kim ne derse desin milletinin ve devletinin yanında kayıtsız, şartsız yer almıştır. Kurtuluş Savaşı'na destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleri ile 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş son olarak Harrington Kupası maçında İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcu olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkililerini ve savaşta bulunan milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaret etmiş, ziyarette şeref duyduğumuz sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin ve milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur. Stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurul yeterli değil. Zira stadın sahibi devletimizdir. Zamanında 85 milyon Dolar kaynak oluşturarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp, kiralayan aynı zamanda tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Statlarımızın sahibi devletimiz olduğu için her isim değişikliğine devlet tarafından müsaade edilmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki onlar da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek ve onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL