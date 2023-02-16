Jorge Jesus bağrına bastı! Fenerbahçeli depremzedenin hayali gerçek oldu

10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu. Hayallerinin gerçek olduğunu belirten taraftar Ülker Stadyumunu da gezdi.

Büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçeli futbolcularla bir araya geldi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 15 yaşındaki taraftarı, kendisine bu imkânı sunan Sarı Lacivertli kulübe teşekkür etti ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dün misafirimiz olan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiğimiz 15 yaşındaki taraftarımız, bugün de Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, tesislerimizi de gezdi" denildi.