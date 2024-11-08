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Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 5 puanda kalan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı. Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı. Basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu. Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip ise ilk 45 dakikada isabetli şut çekemedi. Durum böyle olunca devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

AZ ALKMAAR PERDEYİ AÇTI

Maçın 59. dakikasında AZ Alkmaar öne geçti. Troy Parrot'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa dokunan Ro-Zangelo Daal, Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.

EN -NESYRI PENALTI KAÇIRDI

Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Youssef En-Nesyri, penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FASLI YILDIZ KENDİNİ AFFETTİRDİ

Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kale önüne bir orta gönderdi, önünde seken topa kafa vuran En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar 2-1 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kees Smit, Becao'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FARK 2'YE ÇIKTI

Maçın 88. dakikasında AZ Alkmaar durumu 3-1'e getirdi. Savunma arkasına sarkan Kasius, Livakovic'ten sıyrılıp durumu 3-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE REKOR FIRSATINI KAÇIRDI

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

AZ ALKMAAR'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Hollanda Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe maçıyla noktalamış oldu.

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonuçla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 5 puanda kalırken, AZ Alkmaar 6 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşırken, AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErsin Oruc:

neyse fener ağlama cimbom intikamınızı alırrr

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Lütfen futboldan anlayan bir kişi bana Mert Hakan Yandaş’ın neden oyuna girdiğini anlatsın. Cidden anlamıyorum ben bu işi

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Haber YorumlarıTaş:

GS maçını izledim Tottenham a kök söktürdü sildi sahadan. FB maçını izledim 7 maçtır kazanamayan AZ ye yenildi, sahada birbirinden alakasız 7-8 kişi çünkü kalanları komple uyudu, maximen zıçıştaa Dzeko 3 tame 100 de 100 gol kaçırdı öteki Gölcü penaltı kaçırdı, inşallah bu sene de bi halt olmaz fener den

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Bu fenerden bir cacık olmaz ancak ülke puanına zararı var başka bir işe yaramıyor

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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Feneve gene saplamışlar ya le

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Kabul edelim ki FB iyi top oynayamıyor. Mourinho takımın tüm kimyasını bozdu. Özgüvenini yok etti. Kadro kalitemiz yetersiz, fizik kalitemiz düşük. Neysri gibi ayağı bozuk bir adama penaltı attırmak nedir? Sol beksiz bir takım var. Tadiç, Dzeko 90 dakika oynayacak adamlar değil. Yerli futbolcular sıkıntılı. Mourinho bu konuda da başarılı değil. Oğuz Aydın'dan Cenk'ten hiç faydalanmıyor. Bh takım umut vermiyor işin özü.

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Türk hakemlerinde ve Avrupa daki hakemlerde iş olmadığını görüyoruz hepsi fenerin galibiyetini engelliyor, tek umudumuz Suriyeden Türkiye ye göçen Fenere galibiyet yaşatacak hakemler bekliyoruz.

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Haber YorumlarıMustafa Tukat:

Dediğime gelecek ve İsmail Kartalı arayacak Fener! Rekor kıran ve karşılığında bişey itemeyen İsmail Kartalı harcadınız, şimdi bak ne hale geldiniz. Yönetim seçim vaadleri yüzünden gaza gelip Mourinho yu aldı. Gaza gelen değil, takım yönetebilen başkan lazım size

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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Futbolcuların ne suçu var, bunları bulup getiren , 7 yıldır doğru dürüst bir takım kurmayı beceremeyenlere yazıklar olsun.Yalancı yönetim...

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