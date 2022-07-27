Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Stat: ÜlkerHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand (Dk. 85 Lincoln Henrique), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao (Dk. 95 Novak), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor, Dk. 76 Bruma), King (Dk. Stat: Ülker Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca (İtalya) Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Tisserand (Dk. 85 Lincoln Henrique), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao (Dk. 95 Novak), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor, Dk. 76 Bruma), King (Dk. 63 Crespo), Rossi, Valencia (Dk. 76 Serdar Dursun) Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora (Dk. 91 Karavaev), Zabarnyi, Popov, Dubinchak (Dk. 106 Vivcharenko), Sydorchuk (Dk. 106 Andriyevskiy), Shaparenko, Tsygankov, Verbic (Dk. 37 Vanat), Buyalskiy (Dk. 67 Garmash), Besedin (Dk. 67 Shepeliev) Goller: Dk. 57 Buyalskiy, Dk. 114 Karavaev (Dinamo Kiev), Dk. 88 Szalai ( Fenerbahçe ) Kırmızı kart: Dk. 53 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ) Sarı kartlar: Dk. 13 Tsygankov, Dk. 33 Sydorchuk, Dk. 45+2 Dubinchak, Dk. 58 Buyalskiy, Dk. 60 Shaparenko, Dk. 68 Popov, Dk. 111 Garmash (Dinamo Kiev), Dk. 37 Osayi-Samuel, Dk. 45+2 Valencia, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 98 Szalai ( Fenerbahçe ) UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. 47. dakikada Valencia, sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı. 57. dakikada Dinamo Kiev öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1 68. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Valencia'ya Popov'un müdahalesinde, maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, kaleci Bushchan sağına yatarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi. 82. dakikada kazanılan serbest atışta Rossi'nin ortaladığı topa penaltı noktası civarından Szalai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 88. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Kazanılan köşe atışını kullanan Lincoln Henrique'nin ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1 Normal süre, 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi. 93. dakikada Sydorchuk'un ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vanat, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Vanat'ın vuruşunda, Altay iki hamlede topa sahip oldu. 99. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında, Shepeliev'in ceza alanı içinin sağından çektiği şutta top, yan direkten döndü. Atağın devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Zabarnyi'nin penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta top auta gitti. 114. dakikada Dinamo Kiev, yeniden öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Vivcharenko'nun yerden ceza alanına ortasında arka bölümde topla buluşan Karavaev, çektiği şutla Altay'ı mağlup etti: 1-2 Dinamo Kiev, sahadan 2-1 galip ayrılarak üst tura yükseldi. Turu kaybeden Fenerbahçe ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. Spor AA / Murat Kaya Fenerbahçe Emre Mor İtalya Altay Spor Güncel Haberler

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