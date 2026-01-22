Fenerbahçe - Aston Villa puan durumları! Fenerbahçe ilk 8 ihtimali, ilk 24 garantiledi mi?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında bu akşam sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, sekiz maçlık lig aşamasında son iki karşılaşmaya girilirken puan tablosundaki yerini koruma amacıyla sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu performansıyla genel sıralamada 12. sırada yer alıyor. Attığı 9 gole karşılık kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe, +4 averajla play-off hattının orta bölümünde bulunuyor.

Aston Villa ise lig aşamasında üst sıralarda yer alan ekipler arasında bulunuyor ve 15 puanla zirve yarışını sürdüren takımlar arasında gösteriliyor. Bu tablo, iki ekip arasındaki karşılaşmanın puan durumu açısından önemini artırıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nin 36 takımlı yeni formatında tüm ekipler tek tabloda mücadele ediyor. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turunda yer alıyor. 25. sıradan itibaren yer alan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Bu formatta Fenerbahçe, 11 puanla 12. sırada bulunuyor ve 9-24 aralığını kapsayan play-off hattı içinde konumlanıyor. Kalan iki maç öncesinde sarı-lacivertli ekibin puan tablosundaki yeri, hem üst sıralarla hem de alt sıralarla arasında belirgin bir fark oluşturuyor.

FENERBAHÇE İLK 8 İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı iki maçtan alabileceği maksimum puan 6 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda sarı-lacivertli ekip, puanını 17'ye çıkarabiliyor. Ancak ilk 8 sırada yer alan takımların büyük bölümünün 15 puan civarında olması ve kalan maçlarda puan alma ihtimallerinin bulunması, bu ihtimali sınırlı hale getiriyor.

Bugünkü Aston Villa karşılaşmasında puan kaybı yaşanması halinde, doğrudan son 16 turu ihtimali matematiksel olarak ortadan kalkıyor. Galibiyet alınması durumunda ise son maç sonuçları, diğer takımların puanları ve averajlar belirleyici olacak. Mevcut tabloya göre ilk 8 için yüksek bir puan barajı bulunuyor.

FENERBAHÇE İLK 24 GARANTİLEDİ Mİ?

Fenerbahçe, 11 puanla lig aşamasında ilk 24 sıranın içinde yer alıyor ve bu konum play-off bileti için yeterli kabul ediliyor. Bugünkü karşılaşmadan alınacak beraberlik ya da galibiyet, puan tablosundaki yerini daha da sağlamlaştırma imkanı sunuyor. Yenilgi durumunda bile son hafta oynanacak FCSB deplasmanı, puan ekleme şansı barındırıyor.

Alt sıralarda yer alan takımların büyük bölümünün 9-10 puan bandında bulunması, sarı-lacivertli ekibin 25. sıra ve altına düşme riskini oldukça azaltıyor. Mevcut puan durumu ve kalan maç sayısı dikkate alındığında, Fenerbahçe'nin play-off hattı içindeki yeri güçlü bir konumda bulunuyor.