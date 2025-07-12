Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Archie Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sol bekini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

ARCHIE BROWN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent'ten 2002 doğumlu sol bek Archie Brown'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." İfadeleri kullanıldı.

33 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Resmi sözleşmeye imzasını atan Brown, sarı-lacivertli takımda 33 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

SEZON PERFORMANSI

Gent formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Brown'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yaaapragim Baahceye Mayıs 2026da Düsecek olan Yine Budur ücünBiri 00=Feneve Özeeel==}

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Alt yapıdan gelen çocuklara verilmeyen paralar, adı sanını bilmediğimiz başarısı mechul yabancılara veriliyor çok yazık .. Bunlar iyi adamsa biz neden 10 senedir şampiyon olamıyoruz ...?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Yaşı 23 mü. Emin misiniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı

Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Ali Koç'tan Leroy Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki

Ali Koç'tan Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.