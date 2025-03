Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Kanarya bu sonuçla lider Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada hata yapmayarak aradaki puan farkını 4'e indirmesini bildi.

MOURINHO TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 4 maç ceza almış, daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 2 maça düşürmüştü.

KADIKÖY'DE DEV MOURINHO PANKARTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor maçı başlamadan önce Jose Mourinho için, "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankartı açarak cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Mourinho'ya destek oldu.

MERT MÜLDÜR PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Fenerbahçe'nin 9. dakikada kazandığı köşe vuruşunda Szymanski'nin ortasında topa kafayı vuran Mert Müldür, fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu golle maçın ilk bölümünde 1-0 öne geçti.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Mert, bu gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcunun bu golün ardından kolundaki saati gösterir gibi yapması Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı. Bu hareketi yaparken deneyimli futbolcuya Szymanski'nin de eşlik ettiği görüldü. Öte yandan Fenerbahçe de Mert Müldür'ün bu gol sevincini resmi hesabından paylaştı. Mert'in saat işareti yaptığı o ana ait kareyi paylaşan sarı-lacivertliler, paylaşıma "Tik tak, tik tak, tik tak notunu düştü. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TADIC FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe, 26. dakikada Dusan Tadic ile farkı 2'ye çıkardı. Samudio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topta Dzeko'nun sol kanatta son çizgiden yaptığı ortayı Çağlar içeriye çevirdi ve Tadic'in altıpastan vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. Bu golle birlikte skor 2-0'a geldi.

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşılaşmasında da sahne alarak takımını 30. dakikada 3-0 öne geçirdi. Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği ortada savunmadan dönen topa vuran Kostic'in şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu altıpasta Youssef En-Nesyri tamamladı.

ALEX'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak da tarihe geçmeyi başardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

FENERBAHÇE'DEN ÇARPICI İSTATİSTİK

İlk 45 dakikayı 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Konuk takım Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine çektiği 2 şutta isabet bulamadı. Böylelikle sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermemiş oldu. Fenerbahçe, Antalyaspor'dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşmıştı. Özellikle sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın dev derbinin ilk yarısında isabetli şut atamaması dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılar, dev maç boyunca çektiği 4 şutta sadece 1 isabet bulabilmişti.

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte puanını 61'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı. Fenerbahçe gelecek haftayı BAY geçecek. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.