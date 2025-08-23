Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

KOCAELİSPOR'UN İLK GOLÜ PETKOVIC'TEN

22. dakikada Kocaelispor beraberliği buldu. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımının bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, ikinci yarıya da golle başladı. 52. dakikada İsmail Yüksek'in şutu savunmadan sekip Duran'ın önünde kaldı. Archie Brown, Jhon Duran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı. Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi.

TALISCA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Sarı-lacivertlileri rahatlatan gol Anderson Talisca'dan geldi. Maçın 66. dakikasındaFenerbahçe Oğuz Aydın ile etkili geldi. Milli oyuncunun ortaladığı topta ceza sahası içindeki Talisca düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

DÖRDÜNCÜ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe 76. dakikada dördüncü golü buldu ancak gol VAR'dan döndü. En Nesyri'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı topta yaptığı aşırtma vuruşunun direkten dönmesiyle Talisca boş kaleye kafa vuruşunu yaptı ve golü attı. Talisca'nın attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde yaşanan faul gerekçesiyle iptal edildi.

KANARYA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, puanını 4'e yükseltti. Ligin yeni ekibi Kocaelispor ise üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.