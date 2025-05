Fenerbahçe, 118. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 118. yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 107. yılını törenle kutladı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan ve Kongre Üyeleri, amatör şubelerin sorumluları, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşma yaptı.

Fenerbahçe'nin 118 yıllık bir çınar olduğunu ifade eden Mosturoğlu, "Bugün, kulübümüzün 118. kuruluş yıl dönümüdür, kutlu olsun. 3 Mayıs Atamızın, kulübümüzü ziyaret ettiği gündür. Kulübümüz, Atatürk'ün açtığı yolda giden, O'nun ilke ve devrimlerine bağlı bir spor kulübüdür. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bizler Atamızın kulübümüzü ziyaret ettiği bugünü bu yüzden kuruluş günümüz olarak kutlamaktayız. Kulübümüz var oldukça bugünü kuruluş günü olarak kutlamaya devam edeceğiz. Şanlı Fenerbahçe, sonsuza kadar var olsun. 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından kurulan kulübümüz, 118 yıllık ulu bir çınardır. Bu çınar ulu gövdesiyle Türk sporuna yön veren, Türkiye'nin ve hatta 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü'dür. Yarıştığımız spor branşlarında, ulusal tüm yarışmalarda, finallerin bir tarafında mutlaka bizim sporcularımız ve takımlarımız vardır. Bu gıpta edilecek durum övünerek söylemek isterim ki kulübümüzün bir geleneğidir. Uluslararası yarışmalarda da sporcularımız ve takımlarımız ülkemizin gururu olmaktadır. Kulüp karşılaşmaları ve mili takımlarda sporcularımız her yıl ülkemize en çok madalyayı kazandırma onurunu kulübümüze yaşatmaktadır. Bu başarılar olimpiyatlara en çok sporcu ile iştirak eden kulüp olmamızı sağlamış ve amatör sporlardaki ezici üstünlüğümüz bu şekilde taçlanmıştır. Her vesileyle ifade ettiğim üzere biz Fenerbahçeliler, asla yenilmeyi kabul etmeyiz. Fenerbahçe, mücadelenin, isyanın, başkaldırmanın, direnişin adıdır. İstiklal Savaşı'nda da, 3 Temmuz destanında da bu ruh vardır. Bu ruh daima bizim duruşumuzu biçimlendirecektir. Bizler, Fenerbahçe'ye hizmet eden kişileriz. Hepimiz faniyiz. Fenerbahçe ise ulu çınar şeklinde yücelen bir kurumdur. Mutlaka bir ömrümüz var, sonunda gelip geçeceğiz. Ama Fenerbahçe ilelebet baki kalacaktır. Nesilleri Fenerbahçeli yapan tüm eski sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün faal olan sporcularımıza da aynı yoldan yürüyerek yeni nesilleri Fenerbahçeli yapacak başarılarla dolu kariyerler diliyorum. 118 yaşında olan kulübümüzü nice yıllara taşıyacak taraftarımıza her şart ve koşulda karşılıksız ve bitmeyen sevgileri ve sarsılmaz bağlılıkları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, yaşasın sonsuza kadar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL