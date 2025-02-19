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Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

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Fenerbahçe'de beklenen sermaye artırımı gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanın 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkardı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray derbisinin yanında bir diğer gündem maddesi ise sermaye artımıydı. Sarı-lacivertliler, beklenen artırımı yaptı.

1 MİLYAR TL ARTIRILDI

Fenerbahçe, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, bu önemli gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu da bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe, 1 milyarlık sermaye artırımı yaptı

FETHİ PEKİN SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, geçtiğimiz sarı-lacivertli kulübün borçları ve yeni sponsorluk anlaşmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve sermaya artırımı gerçekleşeceğini belirtmişti. Flash Haber'e konuşan Fethi Pekin'in açıklamaları şu şekildeydi;

"Yeniden yapılandırma sözleşmesini imzaladığımız tarihte, o günkü euro kuru üzerinden ana para borcumuz yaklaşık 320 milyon eyroydu. O dönemde Euro kuru 10 lira seviyelerindeydi ve borcumuzu Türk Lirası'na çevirmiştik. Bu doğrultuda, ana para borcumuz yaklaşık 3 milyar TL olarak belirlenmişti. Geldiğimiz noktada, son gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımıyla birlikte ana para borcumuz 80 milyon TL seviyesine düşmüştür. Böylece borcumuzda 200 milyon euronun üzerinde bir azalma sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte sermaye tavanımızı 1.251 milyar TL'ye çıkaracağız. Sonrasında ise bir sermaye artışı daha yaparak 250 milyon TL'den 1.250 milyar TL'ye ulaşacağız. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte borcumuz 80 milyon TL'den 40 milyon TL seviyelerine inecek ve birkaç ay içinde bu süreci tamamlamış olacağız. Bunun ardından bir adımımız daha olacak, ancak halka açık bir şirket olduğumuz için şu an bu konuda detay vermemiz doğru olmaz. Ancak bu adımı da tamamlandığında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Danışmanlarımızın yaptığı değerlendirmelere göre, yıllık 12-14 milyon euro değerinde bir seviyeye ulaşabileceğimizi öngörüyorlar. Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder. Ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Forma sponsoru adidas ile sözleşme imzalayacağız. Onun da rakamı yüksek ve tatmin edici bir rakam. Oradan da büyük bir gelir elde edeceğiz."

Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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