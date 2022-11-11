Pereira'yı hiç böyle görmediniz! Yardımcısı tutmasa sahaya girip hakemi dövecekti

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle yarım kalan hikayesini tamamlamak isteyen fakat bunu başaramadan takımdan ayrılmak zorunda kalan Pereira, dün oynanan lig maçında hakeme göstermiş olduğu tepkiden dolayı kırmızı kart gördü. Sinirlerine engel olamayan teknik adamı, yardımcısı zor sakinleştirdi.

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, dün oynanan lig maçında hakemin bir kararı sonrası çılgına döndü. İtirazı sonrası kırmızı kart görmesi sonrası daha da sinirlenen Pereira'yı yardımcısı güçlükle sakinleştirebildi.

PEREIRA ÇILGINA DÖNDÜ

Ligin 37. haftasında Coritiba deplasmanına çıkan Corinthians, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Coritiba, karşılaşmanın 37. dakikasında bir penaltı kazandı ve Alef Manga, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından Corinthians'ın futbolcuları hakemin verdiği penaltı kararına itiraz etmeye devam etti. Kaleci Cassio Ramos sarı kart görürken, Bruno Mendez kırmızı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Vitor Pereira, hakemin kararlarının ardından adeta çılgına döndü.

FENERBAHÇE İLE HİKAYESİ MUTLU BİTMEDİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ise Brezilya temsilcisi Corinthians'ın başına geçmişti.