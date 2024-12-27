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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri

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Galatasaray'ın efsanelerinden Felipe Melo, sarı kırmızılıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğu anlatan Melo, Fenerbahçe'nin stadyumunu festival salonuna benzetti.

Galatasaray'ın Brezilyalı efsanesi Felipe Melo, sarı kırmızılıların 4-3 kazandığı Trabzonspor maçını RAMS Park'ta izledikten sonra ülkesine dönmeden önce Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Melo, ezeli rakiplerinin stadyumunda Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2011-2012 sezonu hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"FESTİVAL SALONUMUZDA ŞAMPİYON OLDUK"

2011-2012 sezonunun unutulmaz olduğu vurgulayan Felipe Melo, "Kulübün en büyük şampiyonluklarından biri. Rakibin sahasında kazanmanın verdiği özel bir duygu ve tat. Bizim genelde pek de hoş karşılanmadığımız bir yerdi ama biz asla bir şey söylemedik. Sadece futbol oynadık ve şampiyon olduk. Onlar lig formatını her şekilde değiştirmeye çalıştılar ama işe yaramadı. Festival salonumuzda şampiyon olduk" dedi.

Felipe Melo'dan Kadıköy için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PSİKOLOJİSİNİ BOZDUM"

Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü maç hakkında da konuşan Melo "Bu fotoğraf Emre Belözoğlu'nun psikolojisini bozduğum an. Sahada rekabet büyüktü. Rakibimizi demoralize etmeyi başardım ve onu sahadan gönderdim" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'dan Kadıköy için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

RAMS PARK'TA MEGAFONFLA "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın kendisine vereceği plaket için İstanbul'a gelen Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etmişti. Sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza atmıştı. Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söylemişti. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral olmuştu.

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Melo'danFenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri
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