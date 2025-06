Fatma Çeken, Muaythai Dünya Şampiyonu Olmayı Başardı

Muaythai 2025 Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası elit klas 51 kiloda şampiyon olan 18 yaşındaki milli sporcu Fatma Çeken, 2032 Brisbane Olimpiyatları'nda yer alması gündemde olan bu spor dalında, hazırlıklarını olimpiyatlara göre yaptığını belirtti.

Milli takımlar antrenörü amcası Yılmaz Çeken'in teşvikiyle spora başlayan ve kısa sürede dünya şampiyonu olmayı başaran Fatma Çeken, hedeflerini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

Spora başladıktan sonra 2022 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirten genç sporcu, ilk kez boy gösterdiği organizasyondan altın madalyayla döndüğünü belirtti.

Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu da olan Fatma Çeken, bu sene ilk kez boy gösterdiği büyükler kategorisindeki şampiyonluğunu da şu sözlerle anlattı:

"18 yaşında hem Türkiye hem de dünya şampiyonu oldum. Benim için mutluluk ve gurur verici bir organizasyondu. Bu benim hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim. Muaythainin 2032 yılında düzenlenecek olimpiyat oyunlarında yer alması gündemde. Bu durum gerçekleşirse, hedefim kendi kategorimde olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Dünya Şampiyonası'nı kazandım, bir diğer hayalim olan olimpiyatlara katılmayı da çok istiyorum."

Her gün antrenman yaptığını ve basamakları çıkmak için daha çok çalışacağını da vurgulayan Fatma Çeken "Her gün emek vererek hazırlanıyorum. 2 sene sonra Avrupa Oyunları var, 3 yıl sonra Dünya Oyunları var. Her iki oyunlarda da altın madalyayı kazanmak istiyorum. 2032'de de olimpiyat oyunlarında ilk kez yer almasını beklediğimiz bu spor dalında, eğer mücadele edersek altın madalyayı ülkeme getirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çeken: "Onunla gurur duyuyorum"

Fatma Çeken'in antrenörlüğünü yapan amcası Yılmaz Çeken de genç sporcunun başarı hikayesini anlattı.

Fatma'nın çocukluktan bu yana çok soğukkanlı olduğunu belirten Çeken, "Spora başlaması gerektiğini söyledim. O günden bu yana spor salonundan çıkmıyor. Çok disiplinli ve ahlaklı bir sporcu. Ben bugüne kadar birçok dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştirdim. Fatma, Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldığı ilk yıl şampiyon oldu. Bir sonraki sene gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. 18 yaşına girdiğinde büyüklerde bütün ablalarını geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Biz de dünya şampiyonluğuna inandık. 17 rakibini geride bıraktı. Faslı dünya şampiyonu sporcuya maçı bıraktırarak dünya şampiyonu olmayı hak etti. 2025 yılında İstiklal Marşı'nı okutan tek kadın sporcu oldu. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Fatma'nın önünde ciddi bir süreç olduğunun da altını çizen Yılmaz Çeken, şunları söyledi:

"Dünya federasyonumuz 2032'de bu spor dalının olimpiyat oyunlarında yer alacağını açıkladı. Muaythainin olimpiyatlarda yer alması durumunda kotalardan geçmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünya oyunlarında derece yapmamız lazım. Muaythai bütün olimpik kriterlerini tamamladı. Ciddi bir potansiyeli var. Dünyadaki sporcular arasındaki kalite denkliği de uyumlu. Bizim tek hedefimiz ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'nı okutmak. Muaythai federasyonu kurulduğunda katıldığımız şampiyonalarda 70. sıralardaydık. Bugün takım halinde dünya şampiyonu oluyoruz. Şimdi bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Her şeyin başı disiplin, istikrar ve sadakat. Bunlar olunca insanın başaramayacağı bir şey yok."