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Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi

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Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi. Terim'in takımı, bu ay ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Suudi ekibi, bu süreçte 10 kez fileleri havalandırıp kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, önemli bir ödüle layık görüldü.

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi. Terim'in takım, bu ay ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Suudi ekibi, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp sadece 2 gol yedi.

MART AYINDAKİ SONUÇLAR

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Al Shabab 2-0 Damac FC
  • Al Nassr 2-2 Al Shabab
  • Al Shabab 6-0 Al Orouba

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi

TERİM'İN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GENEL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi

AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir" sözlerine yer verdi.

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence çok gündem de tutmayın Hocamı. Kendisinibunutturmaya çalıştıkça siz gündem yapıyorsunuz. Önce kalktı taaa Yunanistan ' a gitti. Şimdi kalktı buvyadtan sonra kaybettiği paraları kazanmak için taaaaa Arabistan'a gitti. Kolay işler değil bunlar.

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