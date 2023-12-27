Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek Panathinaikos, Terim yönetiminde çalışmalara başladı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Ardından Giannina maçının hazırlıkları devam etti. - İSTANBUL