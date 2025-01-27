Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Fayha'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKA GELDİ

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

TERİM'İN GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in son dakikadaki galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç dikkat çekti. Terim'in hırslı tavrı kameralara yansıdı ve viral oldu.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti. Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.