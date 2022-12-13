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Fatih Terim'i karşılama şekli tepki çeken CZN Burak isyan etti

Spor Haberleri

Restoran zinciri sahibi CZN Burak, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Fatih Terim ile bir araya geldi. Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılayan CZN Burak'ın ellerini önde bağlayarak yürümesi hayli eleştiri aldı. CZN Burak sosyal medyadan yapılan eleştirilere sert cevap verdi.

Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan Czn Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Czn Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.

Fatih Terim'i karşılama şekli tepki çeken CZN Burak isyan etti

ELELRİNİ ÖNÜNE BAĞLADI

Czn Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.

İşte sosyal medyadaki tartışma:

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter

Fatih Terim'i karşılama şekli eleştirilen CZN Burak isyan etti: Artık yeter

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Terim CZN Burak Katar Spor Haberler

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