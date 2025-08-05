Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan transfer ettiği Jhon Duran için Fatih Terim'den övgü dolu ifadeler geldi. Terim, geçtiğimiz sezon aynı ligde çalıştığı sırada Duran'ı yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Terim'in Duran hakkında 'Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir' şeklinde görüş bildirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan transfer ettiği Jhon Duran için Fatih Terim'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KARİYERİNDE PATLAMA YAPABİLİR"

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fatih Terim'den 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında bilgi aldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslarda biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman 'Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir' dedi." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Sarı-lacivertli takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, Fenerbahçe'de oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetti.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

nazar değmezse inşallah dediği doğru

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Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
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