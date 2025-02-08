Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Sıla bebek davasında cezalar vicdanları yaraladı! Bakanlık jet hızıyla harekete geçti

Sıla bebek davasında vicdanları yaralayan cezalar
Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi cinayet işledi! Paylaşımı daha vahim

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, futbol dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir öneride bulundu. Sarı kart cezası kuralıyla ilgili konuşan Terim, oyuncunun sarı kart cezasını çekeceği maçın kulübü tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir uygulamanın futbolseverlerin en iyi oyuncuları en iyi maçta izlemesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, futbol dünyasını yeniden şekillendirebilecek bir öneride bulundu. Sarı kart cezası kuralıyla ilgili konuşan Fatih Terim, yıllardır tartışmalara konu olan bu kural hakkında ilginç bir tavsiye ortaya attı.

"KULÜP BELİRLESİN"

"Bir lig sezonu içinde dört veya katında kart sayısına ulaşan oyuncular, cezalarını takımlarının ligde oynayacağı sıradaki 4 maçtan birinde çekebilir. Oyuncunun bu cezayı hangi maçta çekeceği kendi kulübü tarafından belirlenir, Futbol Federasyonu'na da maçın ertesi gününde bu şekilde bildirilir."

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

"EN İYİ OYUNCULARI EN İYİ MAÇTA İZLERLER"

"4 haftadan az kala bu durum gerçekleşirse, kalan maçlardan biri seçilir. Bu, birkaç ayrı açıdan herkesin gönlünün ferah olacağı ve kimseyi de zan altında bırakmayacak bir formül olur. Futbolseverler en iyi oyuncuları en iyi maçta izler. Böylece hakemler de kamuoyu baskısından etkilenmeden daha rahat şekilde maç yönetir."

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri

"TARTIŞMALARIN DA ÖNÜNE GEÇİLİR"

"TFF kurulları, bu konu özelinde kendilerine gelen sevkleri değerlendirmek durumunda kalmaz. Oyuncular da sınırda oldukları müsabakalarda daha rahat görev yapar. Teknik direktörler de oyuncu seçimlerini bu riski göz önünde bulundurarak yapmak zorunda olmaz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde uygulanan bu kural ile birlikte tartışmaların da önüne geçilir"

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
img

Gelişiyle gidişi bir oldu
img

Sıla bebek davasında vicdanları yaralayan cezalar
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bunadı iyice bu adam saçmalıyor sürekli

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeSKiN:

Hatta kartı hangi futbolcunun gördüğü önemli değil istediği oyuncuyu oynatmasın kart cezası bitsin :-))))

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu arab teibci terimden ,ftösaraylı terimden enstantaneler :D sen üstüne su fışkırttır uğraşma böyle boyunu aşan şeylerle :D

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

O zaman en iyi oyuncular, sarı kart görmemeye çalışsınlar. Böylelikle öyle bir şeye de gerek kalmaz. Adam sarı kartı görmeyi göze almışsa cezasını da çekmeli. Bazı oyuncular, keyfi olarak sarı kart görüyor. Bu durum, o oyunculara ödül olur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Doğrusöz:

Komik ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfalı vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

Vatandaşın vekilden akılalmaz isteği: Kadına bir tokat atamıyorum
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi

Türkiye'den destek istediler! "Ağacın dalına başka kimse acımaz"
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.