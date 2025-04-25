Fatih Tekke, Türk futboluna isyan etti: Bana haksızlık yaptılar

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kulüp dergisinin 228'inci sayısına açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, Türkiye'de futbol oynadığı dönemde kendisine çok haksızlık yapıldığını buna karşın kendisinin herkese hakkını helal ettiğini söyleyerek, 'Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı; yok! Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil. Evet, hayatımda her şeyde bu mükemmeliyetçilik var açıkçası ama, futbolun gerçekçiliğine çok uygun değil tabii ki. Belirli yaşa kadar evet ama, hayatın içerisinde belli bir yaştan sonra bu çok da uygun değil. Gençken öyleydi, mükemmeliyetçi, en iyisi, en cesuru, en güçlüsü. Ama şu an, etrafı daha doğru anlamaya çalışan yaştayız. Dolayısıyla etrafımdakiler de böyle der, mükemmeliyetçi, ama artık öyle olmamaya çalışıyorum' diye konuştu.

'FUTBOLCU FATİH TEKKE'Yİ İYİ YÖNLENDİRİRDİM'

Tekke, futbolcu olduğu dönemlerdeki futbol ile günümüz futbolu arasında çok ciddi farklar olduğunun altını çizerek, sistemin, kendisi gibi pek çok yetenekli futbolcunun gelişmesini önlediğini ifade etti. Tekke, futbol oynadığı dönemde kendisinin teknik direktörü olması durumundaki görüşünü şu şekilde ifade etti: 'Herkesten özür dileyerek söylüyorum ama bence dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilirdi. Tabii ki çok değerli insanlarla çalıştım. Ama şu an günümüz futbolunun oynandığı şekille bizim dönemde oynadığımız futbol arasında çok ciddi farklar var. Bizim dönemde daha çok, gerçi Türkiye'de halâ birçok takımda öyle, oyuncu performansı işleri bir yerlere taşıyordu. Ama dünyanın elit liglerini, planlı bir takım oyunu ve oyuncunun en güçlü taraflarını öne çıkaran bir organizasyon gibi tanımlayabiliriz. Türkiye'de bu maalesef hâlâ yok. Bizim dönemde yalnızca ben değil, çok çok yetenekli oyuncular vardı. Türkiye ölçeğinde evet ama dünya ölçeğinde çok aşağılarda sonuçlandı kariyerleri. Belki bizim de hatalarımız oldu. Ama sistem gelişmeyi önledi. Öfkeliydim ama gençtim. 17 yaşımdan beri hatırlıyorum. İnsanlara karşı saygısızlık yapmadım, isteyerek kimseyi kırdığımı hatırlamıyorum. Şehrin sosyolojik yapısı, o günkü değerler, o günün oyun anlayışı, o günkü teknik direktörler. Sadece ben değil dönemin birçok yetenekli ismi, olması gerektiğinin çok altında bir kariyerle futbolu bıraktı. Yani, futbolcu Fatih Tekke'yi iyi yönlendirerek dünyanın önemli oyuncuları arasına sokabilirdim'

'TÜRK FUTBOLU BANA ÇOK HAKSIZLIK YAPTI'

Genç teknik adam, Türkiye'de futbol oynadığı dönemde kendisine çok haksızlık yapıldığını buna karşın kendisinin herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Tekke, 'Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı; yok! Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil' dedi. Tekke şunları söyledi:

'Benim eksiklerim de oldu tabii ki ama bana çok haksızlık yaptılar. Buna Türk futbolu deyin, sistem deyin, birileri deyin! Belki biraz da hayata bakış açımla alakalı, ben mesela en ufak bir yalanı bile çok büyük bir haksızlık olarak görebiliyorum. Toplumun mevcut yapısına baktığınızda, şimdi bile bazen gittiğim yerlerde haksızlığa uğradığımı düşündüğüm anlar oluyor ama buna da alıştım açıkçası. Benim için bir sorun değil. Bu tarif ettiğim ortamın içerisinde, futbolculuk dönemimde de aynı şeyi yaşadım, şu an teknik adamlığımda da aynı. Çalışarak, çabalayarak, biraz tırmalayarak diyelim, oradan çıkma çabası içerisindeyim. Futbolculuğumla ilgili eleştirilecek anlar var tabii ama en azından teknik adamlık yönüyle şu ana kadar doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı; yok! Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil.'