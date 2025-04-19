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Bu kadarını o da beklemiyormuş! Fatih Tekke, galibiyete rağmen futbolcularını fırçaladı

Bu kadarını o da beklemiyormuş! Fatih Tekke, galibiyete rağmen futbolcularını fırçaladı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 Adana Demirspor galibiyetinin ardından oynanan futboldan memnun olmadığını söyledi. Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekke, futbolcularının performansından memnun olmadığını dile getirerek takım adına tek olumlu şeyin 3 puan olduğunu söyledi.

"TEK DEĞERLİ ŞEY 3 PUAN"

Tekke, "Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BURADA HERKES EN İYİSİNİ GÖSTERMELİ"

Trabzonspor'un genel durumunu özetleyen Fatih Tekke, "Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli" şeklinde konuştu.

"BEKLEMEDİĞİM KADAR AŞAĞIDA OYNADIK"

İsimler çok önemli olmadığını vurgulayan genç teknik adam, "Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan" dedi.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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